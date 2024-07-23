Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Yasemin Güloğlu, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü'yü ziyaret ederek 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Kan Bağış Günü etkinlikleri hakkında bilgilendirdi. Kan bağışının toplum için hayati öneme sahip bir konu olduğunu belirten Belediye Başkanı Ünlü, Kızılay'ın bu anlamlı etkinliğine destek vermekten mutluluk duyduklarını dile getirerek tüm ilçe halkını 25 Temmuz'da kan bağışına davet etti.

Başkan Ünlü, Kan Bağışı Günü'nde Cumhuriyet meydanında çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini ifade etti.

Editör: İHA AJANS