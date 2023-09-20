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2023-2024 sezonu 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Ulukavakspor'da Kulüp Başkanı Hayri Özdemir ziyaret turuna devam ediyor. Yeni sezon öncesi kurum ve kuruluş temsilcilerini ziyaret ederek Ulukavakspor forması hediye eden Özdemir önceki gün de iş insanı Sait Kömürcü'yü ziyaret etti. Kömürcü'nün Çorum sporuna büyük destekleri olduğunu belirten Özdemir, Kömürcü'ye isminin yazılı olduğu 19 numaralı Ulukavakspor forması hediye etti.

Ulukavakspor'a yeni sezonda başarı dileklerini ileten Sait Kömürcü ise Çorum sporuna ve sporcusuna ellerinden gelen desteği her zaman vermeye hazır olduklarını söyleyerek Özdemir'e ziyaretinden ötürü teşekkür etti.