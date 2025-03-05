Başkan Dere, sanayiciler, iş adamları, esnaflar ve oda başkanlarıyla bir araya geldiği Mesire Kafede Ramazan ayında yapmayı planladıkları sosyal yardımlar ve Sungurlu Belediyespor hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dere, “Sungurlulu hemşehrilerimiz olan, sanayiciler, iş adamları ve esnaflarımızla bir araya geldik. Oda Başkanlarımız, Belediyespor Kulübü Yönetimimiz, sanayicilerimiz ve iş adamlarımızla birlikte; mübarek Ramazan ayı öncesi yapmayı planladığımız sosyal yardımlar ve Sungurlu Belediyespor'umuzla ilgili yapacaklarımızla alakalı istişare toplantısı gerçekleştirdik. Sungurlu'muz için değerli vakitlerini ayırıp programımıza katılan tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi