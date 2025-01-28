Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin annesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, Çizikci’ye ziyaretinde acısını paylaştığını belirterek merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sabır ve başsağlığı diledi.

İskilip Belediye Başkanı Çizikci ise taziye ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Bizleri bu acılı günde ziyaret ederek, acılarımızı paylaşan ve taziye ziyaretinde bulunan Taner İsbir’e teşekkür ederim” dedi.

Editör: SELDA FINDIK