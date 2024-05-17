Ziyaretler kapsamında ayrıca Hitit Üniversitesi ile Güney Kore İnje Üniversitesi arasında da işbirliği protokolü imzalandı. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk ve Güney Kore İnje Üniversitesi Rektörü Jeon, Min Hyon arasında imzalanan protokol kapsamında iki üniversite arasında bilimsel araştırmalarda işbirliği, öğrenci ve hoca değişimi projesi uygulanacak.

Kardeş şehir Gimhae’ye ilimiz adına çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Başta Gimhae Belediye Başkanımız Hong, Tae Yong olmak üzere burada bizlerle çok yakından ilgilendiler ve üst düzey misafirperverlik gösterdiler. Kendilerine heyetim adına teşekkür ediyorum. Şehrimiz adına oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. İlimizin kültürel turizmine, bilimsel çalışmalarına önemli katkı sunacak iki ayrı protokole imza attık.” dedi.

İmzalanan protokollerin, Çorum'a hem kültürel hem de akademik alanda önemli katılar sağlayacağını dile getiren Başkan Aşgın, “Kardeş şehir Gimhae ile kurduğumuz bu güçlü bağlar, gelecekte de devam edecek ve yeni iş birliklerinin kapısını arayacaktır. Emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyor, bu iş birliklerinin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

GİMHAE ULUSAL MÜZE HEYETİ ÇORUM’A GELECEK

Başkan Aşgın, önümüzdeki günlerde Güney Kore Gimhae Ulusal Müzesi Genel Müdürü Yoon, Hyung Won başkanlığında müze yetkilileri ve uzmanların yer aldığı heyetin bir dizi ziyaret için Çorum’a geleceklerini de açıkladı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ