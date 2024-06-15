Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Kurban Bayramı öncesi işçilerin ücretlerine yüzde 20'nin üzerinde zam yaparak yüzleri güldürdü.

Cebeci’nin bayram jesti belediye işçileri tarafından sevinçle karşılandı.



Bir yandan yüksek enflasyondan kaynaklı kayıpları, diğer yandan da bayram ihtiyaçlarını düşünerek hareket ettiklerini belirten Cebeci, “İşçi arkadaşlarımıza bayramı erken yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Maaşlarına yüzde 20'nin üzerinde artış yaptık. Bereketli olsun” dedi.

“İnsanların en hayırlısı, insana hizmet edendir”

Belediyedeki çalışanların refah seviyelerini yükseltme ve haklarını en iyi şekilde koruma gayreti içinde olduklarını belirten Cebeci, “İnsanların en hayırlısı, insana hizmet edendir. İşçi arkadaşlarımız Oğuzlar’a hizmet ediyor, katkı sağlıyor. Biz de imkanlarımızı zorlayarak onların maaşlarını yeniden düzenlemek suretiyle, elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz. İşçi arkadaşlarımızı hem hayat pahalılığına karşı korumak hem de bayram ihtiyaçlarını düşünerek sözleşmeyi bayramdan önce imzaladık. Yüzde 20'nin üzerinde zam yaptık. Allah ağız tadıyla yemeyi nasip etsin” diye konuştu.

“Maaşları gününde ve zamanında ödüyoruz”

“Çalışanın hakkını alın teri kurumadan veriniz” ölçüsüyle hareket ettiklerini belirten Cebeci, belediye çalışanlarının maaşlarını gününde ve zamanında ödediklerine de dikkat çekti.

Hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Cebeci, Oğuzlar’a daha iyi hizmet vermek için çalıştıklarını kaydetti.

Cebeci, zam açıklaması sonrası çalışanlara elleriyle mangal ziyafeti vererek, tüm belediye çalışanlarına verdikleri emek için teşekkür etti.

İşçilerden Başkan Cebeci’ye teşekkür

Bayram öncesi verilen yüzde 20'nin üzerinde zam, belediye işçileri tarafından sevinçle karşılandı. İşçiler, Başkan Cebeci’ye yapılan zamdan dolayı teşekkür ettiler.