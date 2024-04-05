Bu özel gecenin manevi atmosferinin, dualarımızın kabul olması ve günahlarımızın affı için bir fırsat olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Kadir Gecesi, yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiretinin yeryüzüne indiği, ibadetlerimizin kat kat fazla sevap kazandığı bir gecedir. Bu sebeple, dualarımızı eksik etmemeli, birbirimize olan sevgi ve saygımızı pekiştirmeliyiz.” dedi.

Başkan Aşgın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (a.s.) “başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azad” olarak ifade edilen Mübarek Ramazan ayını uğurlamaya hazırlandığımız günlerdeyiz. Ramazan ayının 27’inci gecesini idrak edeceğiz. Rahmet, merhamet, infak, paylaşma ve cömertlik duygularının ve ruhunun en derinden yaşandığı bu günlere eriştik. Peygamberimizin “Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar” hadisi ile bizleri müjdelediği Kadir Gecesi’ne nail olmanın sevincini ve huzurunu yaşıyoruz.

Bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu Rabbimiz tarafından Kur’an-ı Kerim’de ifade ediliyor. Rabbimiz, bizlere eşsiz nimetlerinden biri olan Kadir Gecesi’nde Allah’ın rızasını kazanmak için biz kullara çok önemli bir fırsat sunuluyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede Rabbimiz her dilek ve duamızı kabul edeceğini buyuruyor. Kadir Gecesi vesilesiyle bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa; sevgi, barış ve huzur getirmesini, gecenin feyiz ve bereketinden gereğince istifade edebilmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Kadir Gecemizin birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ikliminde hepimizi birleştirmesini temenni ediyor, Hemşehrilerimiz başta olmak üzere, tüm İslam Âleminin Kadir Gecesi’ni en içten dua ve temennilerimle niyaz ediyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ