Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluğunu ilan eden Çorum FK’nın Spor Toto 1. Lig’e yükselmesinin, Çorum’da sevinçle karşılandığını belirterek “Yıllardır özlemini duyduğumuz şampiyonluğumuzu nihayet elde ettik. Şampiyon takımımızı tebrik ediyorum. Çorum FK, dönemimizde önce 3. Lig’den 2. Lig’e, şimdi de 1. Lig’e çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Çorum FK’ya Halil İbrahim bereketi geldi. İnşallah seneye de Süper Lig’e çıkacağız. Çorum’u her alanda olduğu gibi futbolda da hak ettiği yere ulaştıracağız.” dedi.

Çorum FK’nın şampiyonluğunda en büyük payın hiç şüphesiz taraftara ait olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Her sezon olduğu gibi bu sezon boyu da takımının yanında duran, her şart ve koşulda takımını destekleyen fedakâr taraftarımız övgülerin en büyüğünü hak ediyor. Belediyemiz, bu zamana kadar Çorum FK’ya her zaman destek verdi. Hangi lig’de olursa olsun hiçbir zaman Çorum’un ortak değeri olan Çorum FK’yı yalnız bırakmadık. Bundan sonra da yasalar çerçevesinden destek vermeye devam edeceğiz. Buradan bir kez daha taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kulübümüzün Başkanı Oğuzhan Yalçın'ı, yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları ve Çorum FK camiasını tebrik ediyorum. Gelecek sezon mücadele edeceğimiz Spor Toto 1. Lig'de de üstün başarılar diliyorum.” diye konuştu.