Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programında belediyenin devam eden ve tamamlanan projelerini anlattı, vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada Başkan Aşgın, göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirilen yatırımları değerlendirirken, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Millet Bahçesinde gerçekleşen programa AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

Konuşmasında göreve gelirken açıkladıkları projelerin büyük bölümünde önemli mesafe kat ettiklerini belirten Aşgın, vatandaşların duasını almanın ve şehre hizmet etmenin en büyük hedefleri olduğunu ifade etti. Aşgın, kentsel dönüşümden sosyal projelere, çevre yatırımlarından gençlik hizmetlerine kadar birçok alanda planlanan çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Aşgın, TOKİ iş birliğiyle dönüşüm sürecinin hızlandığını, hak sahipleriyle görüşmelerin devam ettiğini ve bazı bölgelerde dönüşüm çalışmalarının başlama aşamasına geldiğini kaydetti.

Belediyenin üretim gücünü artıran yatırımlara da dikkat çeken Aşgın, kaldırım taşlarının belediye tarafından üretildiğini, yağmur suyu altyapısında kullanılan beton boruların da yakın zamanda belediye tesislerinde üretileceğini açıkladı. Yaklaşık 37 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen yeni üretim tesislerinin tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti.

Şehirde yeşil alan ve sosyal yaşam yatırımlarının da sürdüğünü belirten Aşgın, kişi başına düşen yeşil alan miktarında Çorum’un Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Müzik Parkı ve Masal Parkı’nın ardından Arkeoloji Parkı’nın da açılışa hazırlandığını ifade eden Aşgın, tematik park uygulamalarının yeni projelerle devam edeceğini dile getirdi.

Kadınlar Lokali, Emekliler Lokali ve Aile Yaşam Merkezi gibi sosyal projeleri halkın hizmetine sunduklarını belirten Aşgın, Türkiye’de örnek gösterilebilecek nitelikte bir Yatılı Gençlik Merkezi’nin de kısa süre içerisinde hizmete açılacağını açıkladı. Belediye tarafından tamamlanan ilk kreşin yakında öğrenci kabulüne başlayacağını, ikinci kreşin ihalesinin gerçekleştirildiğini ve yeni kreş projelerinin de hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.

Çevre yatırımları kapsamında İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin ihale aşamasında olduğunu belirten Aşgın, projenin tamamlanmasıyla birlikte Çorum’un çevre altyapısında önemli bir dönüşüm yaşayacağını ifade etti.

Baraj çevresinde yürütülen ikinci etap rekreasyon çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Aşgın, bölgenin bisiklet yolları, yürüyüş alanları ve sosyal donatılarıyla şehrin önemli cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi. Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı’nın da hizmet verdiğini hatırlatan Aşgın, bu projeyle sokak hayvanları konusunda örnek bir model oluşturduklarını ifade etti.

Kültür ve eğitim yatırımlarına da değinen Başkan Aşgın, 100. Yıl Millet Bahçesi içerisinde modern bir kütüphane açılışına hazırlandıklarını, yeni şehir ormanlarıyla yeşil alan miktarını daha da artıracaklarını belirtti.

Programın sonunda vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Aşgın, “Şehrimizin geleceğine yön verecek yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz. Çorum’u daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha modern bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR