Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nun düzenlediği “Gençlik ve Şehir” konulu söyleşiye katılan Başkan Aşgın, gençlerle bir araya geldi. Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fevzi Diker’in moderatörlüğünü yaptığı programda Başkan Aşgın, gençlere yönelik projeleri anlatırken, öğrencilerden gelen soruları da cevap verdi. Gençliğin heyecan demek olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Gençlik, yaşı genç olan değildir. İdealleri olan, vatanı, milleti, bayrağı için idealleri olan herkes gençtir. Bütün mazlumlara umut olma hedefi taşıyan, ülkesi için projeler yapan gençler bizim geleceğimizdir. Gençlik idealleri uğruna çaba göstermektir. Ülkem için ne gibi ideallerimiz var sorgulamamız lazım. Bu idealler uğruna fedakarlık yapmaya hazırsanız işte o zaman gençsiniz. Biz gençlerimizden de, gençlerimizin heyecanından da gurur duyuyoruz” dedi.

Gençleri önemsediklerini belirten Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin gençlere yönelik yatırımlarından söz etti. ÇORBİS uygulamasının 30 binin üzerinde aboneye ulaştığını açıklayan Başkan Aşgın, “Bisiklet istasyon sayısını sürekli artıyoruz. Son olarak kuzey kampüse de bisiklet istasyonu kurmak için çalışma başlattık. Çevre yolu etrafına bisiklet yolları yapacağız. Öğrencilerimiz birkaç hafta içinde kuzey kampüste güvenli bir şekilde bisiklet kullanabilecekler” dedi.

ÇORBİS’in yanı sıra tazı uygulaması, semt sahaları, spor salonu, güreş eğitim merkezi gibi gençlere yönelik yatırımlar yapmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Aşgın, üniversite kulüplerinin projelerine de katkı verdiklerini açıkladı. Başkan Aşgın, “Yeter ki bir öğrenci bize gelsin, bir projem var, bir hayalim var desin. Biz arkasında durmaya hazırız. Bizim arzuladığımız gençlik, gözü çakmak çakmak olan, bir ayağı tarihi değerlerimize bağlı, bir ayağı fezada olan bir gençliktir. Hayali ve ideali olan gençlerimize her zaman destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi olarak “Çorum için aşkla” sloganıyla sürekli çıtayı yükselterek çalıştıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, gençlere de tavsiyelerde bulundu. Kendi hayatından örnek veren Başkan Aşgın, ticarette ve akademik alanda önemli başarılar elde ettiğini ifade ederek, hayalleri peşinde koşanın hedefe ulaşacağını vurguladı. Çorum Belediye Başkanlığı döneminde de çok güzel işlere imza attığının altını çizen Başkan Aşgın, gece gündüz Çorum için canla başla karşılık beklemeden, aşkla çalıştığını sözlerine ekledi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, gençlerle buluşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Rektör Öztürk, “Enerjik bir belediye başkanımız var. Üniversitemizde uzun yıllar vazife alması ve gençleri yakından tanımasının da farkıyla üniversite gençliğine destek veriyor. Üniversite gençliği için bir belediyenin ne yapabileceğini 3 yılda ortaya koymuştur. Taleplerimizi kendisine aktardığımızda anında gereğini yapan bir belediye başkanı ve ekibi var. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Aşgın, yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşide gençlerin sorularına tek tek cevap verdi.