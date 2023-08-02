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Çorum Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği güngörmüşlerle kahvaltı buluşmaları devam ediyor. Başkan Aşgın bu kez de Bahçelievler, Kale ve Yavruturna Mahallesi sakinlerini ağırladı. Programa Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Kale Mahallesi Muhtar Ali Şahin ve Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar da katıldı.

GÜNGÖRMÜŞLERLE SOHBET EDİP KAHVALTI YAPTI

Çorum’un yüreği güzel insanlarına hizmetkâr olduklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Gönlü güzel, yüreği güzel insanlara rabbim bizleri hizmetkâr kıldığı için hamd ediyorum.” dedi.

Allah’ın rızası ve milletin duasını kazanmayı gaye edindiklerini vurgulayan Başkan Aşgın, birlik ve beraberlik mesajları vererek “Biz bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça, Çorum için aşkla çalıştıkça, daha yapacak çok işimiz olacak.” dedi.

Yaşlarından ve sağlık problemlerinden dolayı evlerinden çıkamayan güngörmüşlerin Çorum’un güzelliklerini görmesi için böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirten Başkan Aşgın “Çorum Millet bahçesi, Türkiye’nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Buraya gelemeyen ve gezemeyen yaşlılarımız için golf aracı aldık. Sağlık problemlerinden dolayı yürüyemeyen büyüklerimizi gezdiriyor, misafir ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yine diğer mahallelerimizden gelmek isteyen herkesi, tüm büyüklerimizi burada ağırlayacağız.” diye konuştu.

GEZİ TURLARI DÜZENLENECEK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, farklı şehirlere düzenledikleri gezi turlarına bu yıl da devam edeceklerinin müjdesini verdi. Gezilerle ilgili planlamanın yapıldığını ifade eden Başkan Aşgın “Bu yıl birçok farklı yere götüreceğiz. Konya’dan Hacı Bektaş’a, Nevşehir’den Kapadokya’ya kadar kim nereye gitmek istiyorsa oraya götüreceğiz. Hemşehrilerimiz bu gezilerimizden istifade edebilirler.” dedi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ve Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, güngörmüşlere yönelik etkinlikler nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, “Mahallemizde, Millet Bahçesini görmeyen büyüklerimiz vardı. Buna vesile olduğunuz ve bizleri ağırladığınız için teşekkür ederiz.” dedi.

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar da yaşlılar için çok güzel bir organizasyon olduğunu ifade ederek, “Bu güne kadar mahallemize sağladığı desteklerden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Etkinliğe katılan güngörmüşler de Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Kahvaltıya katılan misafirler daha sonra Başkan Aşgın’ın sürdüğü golf aracı ile millet bahçesini, ardından Çoruminia'yı gezme imkânı buldu.