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ÇESOB Başkanı Recep Gür ve esnaf odaları başkanlarını makamında ağırlayan Aşgın, esnaf çocuğu bir başkan olarak esnafa her zaman değer verdiklerini ve yanında olduklarını belirterek, “Bizim gönlümüz de, belediyemizin imkânları da daima esnafımızın yanında olmaya devam edecek” dedi.



“ESNAFIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Pandemi ve deprem gibi çok zor dönemlerde esnafa yönelik çok güzel çalışmalar yaptıklarını, bunları da esnafla istişare içerisinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Aşgın “4,5 yıl içerisinde rabbim birçok güzelliğe bizleri vesile kıldı. Esnafımızdan hep yardımseverlik ve iyilik gördük. Esnafımızla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“EMANETE SAHİP ÇIKTIK”

Yerel seçimler ve aday belirleme süreci ile ilgili de konuşan Aşgın, Belediye Başkanlığı görevini bir emanet olarak gördüğünü ve bu bilinçle hareket ettiğini ifade ederek, “Milletin emaneti bizim omuzlarımızda ve bu emanete sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmayıp da ihmal ettiğimiz, yapmamız gerekirken yapmadığımız her şeyin sorumluluğu bizim üzerimizde olacağı bilinciyle bu emanete sahip çıktık. Ben bu işi sorumluluk olarak görüyorum. Bir şeyi ihtirasla istemenin, açgözlülükle ısrarla istemek Allah’ın da gücüne varacağını ve onun imtihanın çok ağır olacağını düşünüyorum. Bu nedenle bizim ihtirasla bir talebimiz yok. Biz bu görevi layıkıyla, Allah için, milletin menfaati için yaptığımızı biliyoruz. Bundan sonra da imkân verilmesi durumunda, bir dönem daha görev yaparak bu şehre en güzel şekilde katkı vereceğimize inanıyorum. Rabbime hamd ediyorum ki iyi niyetli hareket ettiğimiz için Allah bize çok güzel bir tecrübe nasip etti.” şeklinde konuştu.



“ÇALIŞANINA EN YÜKSEK

ÜCRET VEREN BELEDİYEYİZ”

Göreve geldiklerinde bütçenin 3 katı borç devraldıklarını, uyguladıkları sıkı mali programla bugün bütçesi fazla veren bir Belediye haline geldiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Türkiye’de bütçesi fazla veren tek belediyeyiz ve işçisine en fazla parayı veren belediyeyiz. Samimiyetimizden dolayı Allah’ın bizlere yardım ettiğini düşünüyorum. Halkbank ve Ziraat Bankası binalarını tek kuruş vermeden kamulaştırdık ve sonrasında yıktık. Önümüzdeki 5 yıl daha bu şehre hizmetkâr olacağız inşallah.” dedi.

ESNAF TEMSİLCİLERİNDEN

BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Gür, “Başkanımız 5 yıl önce ilk Belediye Başkan aday adayı olduğunda ilk ziyaretini ÇESOB’a yapmıştı. O günden bu yana esnaf dostu bir belediye başkanı olarak her zaman yanımızda oldu. Bu dönem içerisinde esnafla ilgili ne kadar sorun götürmüşsek mutlaka çözüldü. Gece gündüz telefonlarımıza cevap verdi, esnafla ilgili tüm sıkıntılarla ilgilendi. Bu nedenle başkanımızdan memnunuz ve esnafımız adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz inşallah.” dedi.

Toplantıda söz alan oda başkanları da Çorum Belediyesi’nin çalışmalarından övgüyle söz ederek Başkan Aşgın’a teşekkür etti.