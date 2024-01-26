Çorum Belediyesi’nin yarıyıl tatiline giren öğrenciler için düzenlediği “Sömestir Eğlenceleri” Buhara Kültür Merkezi’nde başlamıştı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da tatilin tadını eğlencelerle çıkaran çocuklar ve aileleri ile buluştu. Başkan Aşgın, sömestr tatili nedeniyle Çorum Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklere katıldı. Buhara Kültür Merkezi’nde 1 Şubat’a kadar devam edeceketkinliklerde çocuklar sinema izliyor, bowling oynayıp buz pateni yapıyor, Yüz boyama, palyaço ve spor parkuru etkinliklerinin de yer aldığı etkinlikler 30-31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde saat 10.00 – 16.00 arasında devam edecek.



Yarıyıl eğlencelerinin ikinci etabı ise AHL Park AVM’de olacak. Sahne gösterisi, spor etkinlikleri, yüz boyama ve palyaço gösterilerinin sunulacağı etkinlikler AHL Park AVM’de 3 ve 4 Şubat’ta 13.00 – 16.00 saatlerinde yapılacak.