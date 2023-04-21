Bayramlaşma törenine, belediye başkan yardımcılar, birim müdürleri ve Çorum Belediyesi personeli yoğun ilgi gösterdi.

Bayramlaşma töreninde konuşan yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm belediye personeline bayramın getirdiği huzur ve mutluluğun devamını diledi. Başkan Aşgın, "Ramazan Bayramı, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en üst düzeyde yaşandığı bir bayramdır.” dedi.



Çorum Belediyesi personelinin Çorum için aşkla çalıştığını ifade eden Başkan Aşgın “Bu şehir için, muhabbetle, sevdayla, büyük coşkuyla çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bayramlaşma töreninin ardından belediye personeliyle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma töreni, aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. (Haber Merkezi)