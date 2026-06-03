Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Yozgat Caddesi esnafını ziyaret ederek, talep ve beklentileri yerinde dinledi.

Başkan Arslan’a saha ziyaretleri kapsamında; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkan Yardımcısı Şamil Aykaç ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Alaca Yozgat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işletmeleri tek tek gezerek esnafla selamlaşan Belediye Başkanı Arslan, yürütülen belediye çalışmaları ve planlanan projeler hakkında vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

Esnafın ekonomik ve sosyal hayattaki rolüne dikkat çeken Arslan, şunları kaydetti: “İlçemizin ekonomik can damarı olan tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Daha güzel, daha modern ve daha yaşanabilir bir Alaca inşa etmek adına ortak akılla hareket ediyor, sahadaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz”

Esnafın talep ve önerilerini not aldıran Arslan, yerel yönetim olarak her zaman üreten ve istihdam sağlayan ilçe esnafının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi