Berke-Refraktör İşletme Sahibi ve aynı zamanda Çorum Anadolu Futbol Kulübü Başkanı Ali Dursun’un kayınpederinin annesi vefat etti.
Alzheimer hastası Sultan Ergen (86) hastalığına bağlı nedenlerden dolayı uzun süredir evinde yatıyordu. Dün gece fenalaşan Sultan Ergen sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi bugün saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan alınarak Üçköy’de toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: RIFAT KARA