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Çorum'da 8 gün önce tabancayla başından vurulan Eren S.(25), tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 4. Sokak’ta bir iş merkezinde bulunan bir ofiste meydana gelen olayda, yakınlarının bir süredir haber alamadığı Eren S. tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.