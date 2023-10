Tahmini Okuma Süresi: dakika

Elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, müşterilerin talep ve isteklerini iletebilmeleri amacıyla iletişim kanallarını genişletmeye devam ediyor. YEDAŞ, teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak geliştirdiği sistemlere, son dönemde kolay ve hızlı bir şekilde ulaşım imkânı sunan Basın 'VIP İletişim Hattı'nı da ekledi. Basın VIP İletişim Hattı üzerinden yapılan başvuru ve bildirimlere YEDAŞ Çağrı Merkezi yetkilileri kısa sürede dönüş sağlıyor.



"Sağlıklı bir iletişim modeli"

YEDAŞ, tüketicilerine güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet sunmak amacıyla yeni projeler hayata geçiriyor. Bu çerçevede kurduğu Basın VIP Hattı ile basın mensubu olan paydaşlarının talep ve önerilerine doğrudan cevap veriyor. Şeffaf iletişim yöntemini benimseyen ve bu doğrultuda hizmetlerine devam eden YEDAŞ, doğrudan talebin kaynağındaki kişilerle iletişim kurarak sağlıklı bir iletişim modeli ortaya koyuyor.



Gazetecilere özel Whatsapp Hattı

Çağrı Merkezi'nde 120'nin üzerinde personeliyle hizmet veren YEDAŞ, bunun yanı sıra WhatsApp Hattı, Web Chat Canlı Destek, We Call, Web Sitesi Online İşlemler(Web Konsol), Engelsiz İletişim, IVR Sesli Kayıt, Sosyal Medya Kanalları, Kullanıcı Hizmetleri Merkezleri üzerinden yapılan başvuruları değerlendirerek kısa sürede geri dönüş sağlıyor. YEDAŞ, tüm bu iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek Basın VIP İletişim Kanalı'nı oluşturarak gazetecilere özel tanımlanan 2'nci bir WhatsApp hattı üzerinden doğrudan basın mensuplarına destek vermeye başladı. Böylece YEDAŞ, 30’u aşkın farklı iletişim kanalı üzerinden 7/24 tüketicileri dinliyor. Talepleri ilgili birimlere yönlendirerek kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Ayrıca sahadan doğrudan gelen talepler doğrultusunda oluşturulan kayıtların, analizlerinin yapılması ile şebeke alt yapı ve otomasyonun geliştirilmesine aracı oluyor.





"Şeffaf iletişimi önemsiyoruz"

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunun YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "Çağrı Merkezi ile entegre Basın VIP İletişim Hattı (WhatsApp hattı) üzerinden de hizmet vermeye başladık. Bu sayede basın mensupları ile koordinasyon ve iletişimi güçlendirdik" dedi.

Kırsal bölgelerde yaşayanların arıza bildirimi ve taleplerinin basın mensupları tarafından WhatsApp üzerinden iletildiğini, kayıt oluşturulup geri dönüş yapıldığını belirten Yunus Emre Bilgi, bölgede hizmet veren kayıtlı basın mensuplarının sisteme tanımlanması için çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek, "Her türlü öneri, talep ve ihbarın kolayca iletilebileceği bir sistem kurmak için geliştirmeler yapıyoruz. Çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla gelen istek ve şikayetleri tarafsız, adil, dikkat ve gizlilikle inceledikten sonra talep sahibine şeffaflıkla durumu açıklıyoruz. YEDAŞ olarak, her konuda ve her zaman kamuoyu ile şeffaf bir iletişimi, bilgi paylaşımı önemsediğini bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.