Basının demokrasiye işlerlik kazandıran temel taşlardan olduğunu söyleyen Çorum Milletvekili Ceylan “Demokrasilerin vazgeçilmez unsularından ve devlet ile kamuoyu arasındaki kesintisiz iletişimi sağlayan basın yayın organları, dürüst ve özverili gazeteciler sayesinde ayakta kalmakta ve toplumun güvenine layık olmaktadır. Bu yüzden toplumların haber alma hakkını elde etmesi için her koşulda canla başla çalışan gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etmemek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ülkemizin içinde bulunduğu konjonktürel durum nedeniyle gazetecilik mesleğinin hem zor hem de çok hassas çizgiler üzerinde yürütülmesi gereken önemli bir meslek olduğuna değinerek, şunları kaydetti: “Hiç şüphesiz ki basın, bir milletin müşterek sesidir.

Toplumsal gelişmeleri doğru ve tarafsız bir şekilde yayarak toplum fertlerinin aydınlanmasına katkı sağlayan, toplumun duygu, beklenti ve hedeflerini de dış dünyaya duyuran başlı başına bir kuvvet, köprü, bir rehberdir. Kamu yararına yönelik de hizmetler gerçekleştiren gazeteciler, yerelden genele sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda yaptıkları çalışmalar ile ülkemizin gelişimine de doğrudan katkıda bulunmaktadır. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadır.”

Ceylan mesajının devamında da şu görüşlere yer verdi; “Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakârca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan başta Çorum Basın Mensupları olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum”

(Haber Merkezi)

