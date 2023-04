Çağımızın dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin ideal manada haberin doğrusunun insanlara ulaşmasını sağlamak gibi anlamlı bir misyon içerdiğini kaydeden Ahlatcı, “İletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği günümüzde bu anlayışla görevini icra eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ederim” dedi.

Basının çoğulcu ve katılımcı demokrasinin temel öğelerinden biri olduğunun altını çizen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Hakikatleri doğru ve tarafsız aktararak her türlü olayla ilgili halkı objektif bir şekilde bilgilendiren gazeteciler ve basın yayın organları demokrasimizin vazgeçilmez mihenk taşıdır. Basınımız haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve oluşturma, toplumsal bilinci güçlendirme, toplumu eğitme ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi yaşamsal sorumluluklarını özverili bir şekilde icra etmektedir” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin kendi haklarının yanında, meslek ilkelerini ve etik değerleri her koşulda gözetmelerinin, basın yayın organlarının itibarını, saygınlığını ve güvenilirliğini artıracağını belirten Ahlatcı, “Bu nedenle gazetecilerin, sorumluluk bilincini, görev anlayışını ve etik değerleri her şeyin üstünde tutacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi. (Haber Merkezi)