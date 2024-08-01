Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün tasarruf ve yeniden yapılanma programı çerçevesinde kapatılan BİK Çorum Şubesi, dün son mesaisini yaptı.

BİK Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, çalışma arkadaşlarına veda mesajında, 1 Ağustos 2020 tarihinde Valilik binasında yeniden hizmet vermeye başladıklarını, BİK Yönetim Kurulu kararıyla da Çorum Şube faaliyetlerinin 1 Ağustos itibariyle Samsun Şubesi’ne bağlandığını hatırlatarak, tanımaktan mutlu olduğunu ifade ettiği arkadaşlarından helallik istedi.