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Türk basın hayatında önemli dönüm noktasını teşkil eden basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz gününün, “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlandığını belirten Vali Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olan basın, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarının başında gelmektedir. Basın mensuplarımız, demokratik bir toplumun en başta gelen haklarından olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak, çok önemli bir görevi icra etmektedirler.

İlkeli ve tarafsız bir anlayışla, büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini ifa eden basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”