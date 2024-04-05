Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler Serbest Güreş Grup Birinciliği 1-5 Nisan tarihleri arasında Amasya'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda küçük güreşçinin mücadele ettiği grup birinciliğinde Osmancık Meliha-Rıfat Gobel Ortaokuu'ndan Muhammed Eren Başer ve Osmancık Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulu'ndan Sefa Dölcü sıkletlerinde ikinci olarak finallere gitmeye hak kazandı.

Okullararası Küçükler Türkiye finalleri 26-30 Nisan tarihleri arasında Edirne'de yapılacak.

Editör: RIFAT KARA