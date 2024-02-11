Diler Salman, aza adaylarından Yaşar Ceyhan, Adem Akta ve kardeşi Sinan Salman ile birlikte

Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü. Sohbete, Diler Salman’ı eski komşusu olarak yakından tanıyan arkadaşımız Selda Fındık da katıldı.

*** Mahalle sakinleri teveccüh gösterdikleri takdirde web sitesi kurarak tüm sorunları, öneri ve istekleri paylaşmayı amaçladığını belirten Diler Salman, mahalleye Pazar günleri sebze pazarı kurulması ve ev hanımlarına yöresel pazar kazandırılması için çalışacağını söyledi.