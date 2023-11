Tahmini Okuma Süresi: dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile bir mesaj yayınlayan Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmenlik” unvanının verildiği gün olan 24 Kasım 1981’den beri her 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak kutlandığını hatırlatan SMMMO Başkanı Baran mesajında şu görüşlere yer verdi: “Her zaman sevgi ve saygıyla andığımız değerli öğretmenlerimizin en büyük mutluluk ve onur kaynağı, yetiştirdikleri öğrencileridir. Hayatımızda başarılı olduğumuz her alanda öğretmenlerimizin emeği büyüktür.

Ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlıklar seviyesine kaliteli eğitimle yükselecektir. Eğitimin istenilen seviyede olması ise ancak ve ancak iyi yetişmiş, fedakar öğretmenlerimizin gayreti ile gerçekleşecektir.

Öğretmenlerimiz, tarihimiz boyunca bilginin, eğitimin sembolü ve geleceğimiz olan gençlerimize ışık tutan örnek insanlar olmuştur. Donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği yeni nesiller, toplumu medeniyet yarışında en ileriye götürecek gücümüzdür. Gelecek nesilleri en iyi şekilde ve çağdaş bir donanımla yetiştirmek adına umut bağladığımız gerçek güç olan öğretmenlerimizin çok büyük fedakârlıkla çalıştıklarını görmekteyiz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, bu mesleğin kutsallığını, eğitimin, aydınlanmanın önemini her fırsatta ifade eden Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor; toplumumuzun gelişimi ve geleceği adına özveriyle çalışan, emek veren tüm fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum.”