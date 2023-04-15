Gönül belediyeciliği ile toplumun tüm kesimleri arasında sosyal adaleti sağlamak için ilk günden beri çalıştıklarını ifade eden Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Çocuklarımızın eğitimi ve gelişimi bizler için her şeyin önünde gelmekte. Bunu sağlarken de herkesin eşit koşullarda olması gerektiğine inanıyoruz. İlçemizden YKS'ye başvuran maddi durumu elverişsiz çocuklarımızın maddi durumları yüzünden hayatlarına yön verecek bir yarışa bir adım geride başlamalarını istemiyoruz bunun için de YKS'ye başvuran öğrencilerimizin gerekli evrakları belediyemize ulaştırmaları hâlinde sınav başvuru ücretlerini belediye olarak karşılama kararı aldık. Maddi durumu elverişsiz öğrencilerimiz ikametgah belgesi, öğrenci belgesi, sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont ve iban bilgilerini belediyemize ulaştırmaları hâlinde yatırmış oldukları sınav başvuru ücretlerini belediye olarak biz karşılayacağız” dedi. (Haber Merkezi)