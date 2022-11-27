Goldforce Savunma Sanayi Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki heyetin Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaretinde inşaatı devam eden barut fabrikası hakkında açıklamalarda bulundu. Mehmet Tök, barut fabrikası inşaatının yükselmeye başladığını ifade ederek, Barut fabrikasının ilk etabının açılışını Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini vurguladı.

Genel Müdür Mehmet Tök, “Bu tesislerimiz bittiğinde yaklaşık 2500 kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz. Bu tesislerin haricinde savunma sanayiyle ilgili yine ilave yatırımlar olacak. OSB’deki bu bölüm savunma sanayi alanı olarak planlanıyor. Mayıs ayında barut fabrikamızın birinci etabını tamamlamış, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek olan açılışa sunmuş olacağız. 2023 yılının Temmuz sonunda barut üretimine başlayacağız. Üretilen barut, fişek ve kapsül fabrikasında işlenecek ve askerimize mühimmat olarak verilecek.” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

