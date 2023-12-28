Aralarından Çorum’un da bulunduğu bazı illerin Baro Başkanları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan'a ziyarette bulunarak kutladı.

Çorum Barosu Başkanı Kalıpcı’nın yer aldığı heyetteki Baro Başkanları TBB Başkanı Sağkan’a yeniden seçilmesinden dolayı kutlarken, mesleki sorunların yanısıra ülke gündemine de ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Baro Başkanları daha sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de biraraya geldi.

Adalet Bakanlığı’nda baro başkanlarını kabul eden Bakan Yılmaz Tunç ile yapılan sohbetti bağımsız savunmanın temsilcileri avukatların çalışma şartları ve talepleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kalıpçı; “Çorum Barosu olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a kabullerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.