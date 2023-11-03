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Genç avukatlar Mehmet Gülbeyaz, Mücteba Harputlu, Nadide Senem Çelik, Öznur Uysal, Esra Nur Akyol ve Furkan Kaya için Çorum Barosu’nda ruhsat ve yemin töreni düzenlendi.



Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, aileler ve genç avukatların stajını yanında tamamladığı avukat ile davetlilerin hazır bulunduğu törende cübbe giyerek avukatlık yeminini eden genç avukatlar ruhsat da aldı.



Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpçı, genç avukatları kutlayarak görevlerinde başarı dileklerini iletti.