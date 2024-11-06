Yeniden Baro Başkanlığı görevine seçilen Turan Kalıpcı beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Delegeleri, Disiplin ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile birlikte Ankara’ya giderek, Anayasa Mahkemesi Üyesi önceki dönem Çorum Barosu Başkanı hemşehrimiz Kenan Yaşar ve TBB Genel Başkanı Av. Erinç Sağkan ile biraraya geldi. Çorum heyeti Yaşar ve Sağkan ile samimi bir görüşme gerçekleştirdi. 
Ziyaretler sonrasında Baro Başkanı Kalıpcı, “Çorum Barosu olarak her zaman hukukun ve adaletin yanında yer alacağız. Barolar Birliği ile olan işbirliğimiz, tüm meslektaşlarımız için büyük önem taşıyor” dedi.

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Editör: HABER MERKEZİ