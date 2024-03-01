Ali's ve As Kültür düğün salonları sahibi Ali Solmaz'ın oğlu Barış Solmaz(50), önceki gün, iş seyahati nedeniyle bulunduğu KKTC'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Barış Solmaz’ın ölüm haberi, Çorum’da derin üzüntü yarattı.

Emine ve Ali Solmaz'ın oğulları, Yasemin Özkubat, Gülsemin Sunay ve Gülsevil Ülke'nin kardeşleri, Duygu Solmaz'ın eşi, Asil Ali Solmaz'ın babası olan Barış Solmaz'ın cenazesi bugün Akşemseddin Camii'nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.