Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86’ncı yılında saygı ve özlemle andıklarını söyledi.

Çorum SMMMO Başkanı Baran, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeni ile bir mesaj yayınlayarak Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının Türk milleti için, bir matem günü olmaktan çok, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaşayacak olan Büyük Önder Atatürk’ü anma ve düşüncelerini anlama günü olduğunu vurguladı.

10 Kasım’ın Atatürk’ü anmak için sıradan bir gün olmadığını, bugün onu daha iyi anlayarak takip etmek ve onun için ileri görüşlü vatansever bireyler olabilme günü olduğunu da söyleyen SMMMO Başkanı Baran yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Sonsuzluğa uğurladığımız tarihten bu yana 86 yıl geçmesine rağmen, yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada büyük izler bırakmasıyla gururlandığımız, bugün bile dünyanın pek çok yerinde heykelleri, resimleri olan, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözüyle kalpleri fetheden, dünya çocuklarına bir bayram armağan eden, tarih sahnesinde hem yaşadığı dönemde hem günümüzde hem de gelecekte tüm dünyanın saygıyla anmayı sürdüreceği çok kıymetli bir lider O.

Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden veren kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha özlem, minnet ve saygıyla anıyorum”

Editör: Haber Merkezi