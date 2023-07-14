Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, belediye başkan yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, her hafta bir güzellikle şehri buluşturduklarını, geçtiğimiz günlerde açılan Lavanta Bahçesi’nin Çorum’a çok yakıştığını kaydetti. Çorum Barajı’yla ilgili de güzel hayalleri olduğunu anlatan Aşgın, “Sadece benim değil pek çok hemşerimizin burayla ilgili keşke dediği hayalleri vardı. Belki önceki belediye başkanlarının, yetkililerin de keşke dediği hizmeti rabbim bize nasip etti.” dedi.

“ALKOLE İZİN YOK”

28 bin m2 alanda barbeküler koyduklarını, mesire alanının ağaçlandırması, kamelyaları, çevre düzenlemesi yapıldığını anlatan Aşgın, “Su çeşmeleri koyduk, bayan ve erkek olmak üzere 2 tane şadırvan, 300 metre yol açtık, 2 otopark yaptık. Hemşehrilerimiz karanlıkta kalmasın diye güneş enerjisiyle çalışan sokak aydınlatmaları koyduk. Mesire alanımızı tel örgülerle ördük, Alkol, özellikle bana soruyorlar asla, alkolün içileceği yer burası değil” diye konuştu.

“ARTIK ÜCRETLİ OLACAK”

Baraj mesire alanındaki güvenlik sorununa da çözüm getirdiklerini aktaran Aşgın, “Buraya giriş çıkışları güvenilir bir şekilde sağlayacağız. 1 ay ücretsiz yaptık burayı ama 1 ay sonra Sıklık Tabiat Parkı’ndaki gibi cüzi bir ücret alacağız. Aileler çocuklarıyla birlikte rahatlıkla pikniklerini yapabilecekler. Hemşehrilerimiz hiçbir rahatsızlık duymadan belediyemizin gözetiminde ve imkanları ile burada hoşça vakit geçirecekler.” ifadesini kullandı. Aşgın, öte yandan tüm vatandaşları baraja girmemeleri yönünde uyardı.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş da kısa bir konuşma yaparak yenilenen yüzü ile hizmete giren Çomar Barajı’nın tüm kente hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.