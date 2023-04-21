Çorum’da asırlık bir Ahi geleneği olan ve Ayakkabıcılar Arastası’nda gerçekleştirilen Arife Duası etkinliğine katılan Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın, beraberlerinde Çorum eski Belediye Başkanı ve AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Zeki Gül ile birlikte Hürriyet Meydanı’ndaki bando gösterisini izledi.

Ramazan ayı boyunca her hafta Cuma günü tarafından Belediye Bando Takımı tarafından, Cumartesi günü ise Mehter Takımı tarafından Çorumlulara müzik ziyareti sunuldu. Bu yıl Ramazan ayının son gösterisini de bugün Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde vatandaşların büyük ilgisi altında gerçekleştirildi. Etkinliği Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve eski Başkan Gül de ilgiyle izledi.



(Volkan SINAYUÇ)