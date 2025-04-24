Uzman Klinik Psikolog Özlem Çağlar’ın sahibi olduğu Bambino Psikoloji & Oyun Atölyesi, Karakeçili Mahallesi Bayındır 1. Sokak No:19/A (eski Çorum Şehir Stadyumu yanı) adresinde hizmete girdi.

Açılışa İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, DEVA Partisi Bölge Koordinatörü Zehra Sucu Benli, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, AK Parti önceki dönem İl Başkanı Murat Günay, TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, MÜSİAD Şube Başkanı Ömer Battal, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve çok sayıda davetli katıldı.

2018 yılında Beykent Üniversitesi’nden mezun olan ve aynı üniversitede yüksek lisansını bitiren Uzman Klinik Psikolog Özlem Çağlar, Bambino’nun İtalyancada “çocuk” anlamına geldiğini yani çocuğun olduğu ve çocuğun hitap ettiği tüm kesimlere hizmet vereceklerini bildirdi.



Çocuklar için özel olarak döşenen oyun atölyesi ve kafesi ile hizmete giren merkezlerinin gençler, çiftler ve yetişkinlere de psikolojik danışmanlık hizmeti sunduğunu kaydeden Özlem Çağlar: “Bambino’da öncelikle çocuklara hizmet veriyoruz. Çocukların gelişim süreçlerini oyun gruplarında ya da bireysel olarak inceliyoruz. Yetişkinler içinde bireysel ve çift olarak hizmet veriyoruz. Aynı zamanda aile danışmanlığı ve ebeveyn danışmanlığı konusunda destek almak isteyen anne babalara hizmetlerimiz var. Kısaca Bambino çocukluktan yetişkinliğe kadar her konuda ailelerin yanında olan bir kuruluş olacak. Açılışımıza katılan tüm davetlilerimize, dostlarımıza ve devlet büyüklerimize teşekkür ederim. Ayrıca bugüne kadar en büyük destekçilerim annem, babam, eşim Ali Çağlar ile kızım Pera Çağlar’a da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi. Kurdele kesilmesinin ardından katılımcılar hep birlikte Bambino Psikoloji&Oyun Atölyesi’ni gezerek Uzman Klinik Psikolog Özlem Çağlar’dan bilgi aldı. Açılış sonrasında katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.