Çorum’da 1 yaşındaki yabancı uyruklu bebek balkondan düştü.

Alınan bilgiye göre Suriye uyruklu Ali Hamed A. isimli bebek Çepni Mahallesi Hamit Cami Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1. Kat balkonundan düştü.

Bebeğin düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı bebek sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan bebek yoğun bakıma alındı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK