Olay, Elperek Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma sürecinde olan E.K. ile baldızı G.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada G.Y., eniştesi E.K.’yi kolundan ve kalçasından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli G.Y. gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Muhabir: İHA AJANS