Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Bakanlığın değerlendirmesi sonucu 71 puan alarak “Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi” aldıklarını söyledi. Pehlivan bu belge ile birlikte tarımsal desteklerde avantaj sağlayacaklarını ve tarım sektöründe önemli bir konuma geldiklerini ifade etti.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ahmet Pehlivan şu görüşlere yer verdi: “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri derecelendirme kriterlerince değerlendirmeye tabi tutuldu.

Başvuru yapan örgütlerden “60 ve üzeri puan” alanlar “Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi” almaya hak kazandı. Türkiye genelinde toplam 103 adet örgütün aldığı belgeyi S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi de 71 puan alarak almaya hak kazandı.

Birinci derece tarımsal amaçlı örgüt belgesi almaya hak kazananlar, tarımsal desteklemelerde ayrıcalık, faiz indirimi, organizasyonlara davet, karar alma süreçlerine katılım gibi imkânlardan yararlanabileceklerdir”



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ