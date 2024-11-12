Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için 81 ilde hastanelere yönelik kapsamlı bir personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu açıklama, sağlık çalışanı olmak isteyen adayların bu konu hakkında araştırma yapmasına neden oldu.

81 ilde toplamda 36 bin sağlık personelinin alınacağını duyan adaylar, branş ve kadro dağılımını merak ediyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı, başvuruların lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 'Hemşire' başta olmak üzere diğer alanlardan da personel alımı yapılacak.

2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuracak adaylardan bazı şartlar isteniyor. Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği başlıca başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

Eğitim Seviyesi: Adayların lise, ön lisans veya lisans mezunu olmaları gerekiyor.

Sağlık Şartları: Görev yapacakları pozisyona engel bir sağlık sorununun olmaması.

Yaş Sınırı: 18 yaşını doldurmuş olmaları, üst yaş sınırı ise pozisyona göre değişebilir.

KPSS Şartı: Bazı pozisyonlarda KPSS puan şartı aranabilirken, işçi kadrolarında İŞKUR üzerinden kura ile alım yapılacak.

Adli Sicil Kaydı: Kamu haklarından mahrum olmamak ve adli sicil kaydının temiz olması gerekiyor.

İşte kadro ve branş dağılımı...

HANGİ BRANŞLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Alımlar, çeşitli kadrolarda gerçekleştirilecek. Aşağıda yer alan pozisyonlar için başvuru yapılabilecektir:

Hemşire

Destek Personeli

Sağlık Teknisyeni

Biyolog

Büro Personeli

Çocuk Gelişimcisi

Fizyoterapist

Psikolog

Diyetisyen

Ebe

Gerontolog

Odyolog

Mimar

Sosyal Çalışmacı

Mühendis

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvuru süreci ve tarihleri henüz netleşmemiş olsa da, Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılının başlarında ilana çıkacağı tahmin ediliyor. İlanların yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı 36 bin sağlık personel alımı başvuru süreci de başlayacak. Adaylar kadrolara göre müracaat edebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı personel alımları, İŞKUR ve Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular sırasında adaylardan mezuniyet belgeleri, adli sicil kaydı, sağlık raporu gibi belgeler istenecek. İşçi kadrosu için yapılacak alımlarda İŞKUR üzerinden kura yöntemi uygulanacak ve bu pozisyonlarda KPSS şartı aranmayacak. Ancak memur statüsünde görev alacak pozisyonlarda KPSS puanı ile alım yapılacak.