Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bugün Çorum’a geliyor.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunacak olan Bakan İbrahim Yumaklı, Çorum ziyareti kapsamında ilk olarak Çorum Valiliği’ni ziyaret edecek. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Çorum Belediyesi’ni ziyaret edecek olan Bakan Yumaklı Yumaklı ayrıca Ankara yolunda hizmete giren Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği’nin yeni tesisinin açılışını yapacak.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yine Ankara yolu üzerinde bulunan Çorum Ziraat Odası Hububat Eleme Tesisi’ni gezerek açılışını yapacak.

Bakan Yumaklı, Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları Şantiyesi'nde incelemelerde de bulunarak ilimizden ayrılacak.