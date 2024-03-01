Beraberinde Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile birlikte video konferans toplantısına katılan Vali Zülkif Dağlı, Çorum’da yapılan çalışmalar ve asayiş durumu hakkında bilgiler aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında yapılan terör, asayiş, organize suç örgütleri, seçim güvenliği ve düzensiz göç konularını içeren video konferans toplantısında Çorum’un yanı sıra diğer illerin de durumları eli alındı.

Editör: Haber Merkezi