Vali Zülkif Dağlı’yı ziyaret ettikten sonra Çorum TSO’da düzenlenen toplantıya katılan Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şamlıoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı da makamında ziyaret etti.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda: “Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu’nu Belediyemizde misafir ettik. Şehrimize kazandırdığımız ve kazandıracağımız hizmetlerimizin, eğitim çalışmalarımızın brifingini verdiğimiz Sayın Bakanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu da misafirperverliği için Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Nazik ziyareti için Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu’na teşekkür eden Belediye Başkanı Aşgın ayrıca hediye takdim etti.