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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladığını belirterek, 2024'te konut arzının daha da artacağını kaydetti. Bakan Şimşek ‘düşüyor’ diyor, ancak ülke genelinde kiralar düşmek yerine her geçen gün biraz daha artıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralarla ilgili açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemenin konut arzını artırdığını belirterek, "Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kira bedellerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ŞİMŞEK: BÜYÜKŞEHİRLERDE GERİLEME BAŞLADI!

Şimşek, şunları kaydetti: "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı. Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması, enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."

Bakan Şimşek'in 'Büyükşehirler’de gerileme başladı' açıklamalarını görünce peki Çorum'da kiralar ne durumda diye şöyle bir ilanlara göz attık. Özellikle Buharaevler 5. Cadde'de ve İlhan Gürel Caddesi'ndeki kiralık daire fiyatları dudak uçuklatıyor. 25 bin liraya ilana koyulan evler var, 20 bine de, 17 bin 500 liraya da...