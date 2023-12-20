Tarım ve Orman Baknaı İbrahim Yumaklı, Bakanlığa2024 yılında toplam 7 bin 158 personein alınacağını duyurmuştu. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımına ilişkin detayları Bakan İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yumaklı paylaşımında, "Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

BÜRO PERSONELİ, ŞOFÖR, GÜVENLİK...

Alınacak personel dağılımı ise şu şekilde: "1443 destek personeli, 1088 büro personeli, 982 ziraat mühendisi, 652 veteriner hekim, 487 şoför, 193 gıda mühendisi, 162 orman muhafız memuru, 155 koruma ve güvenlik görevlisi, 107 su ürünleri mühendisi, 81 orman mühendisi, 56 laborant, 33 biyolog, 18 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 15 harita mühendisi, 14 kimya mühendisi, 6 inşaat mühendisi, 6 bilgisayar mühendisi ve 2 gemi adamı."

Söz konusu personel alımları, ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Diğer alımlar

Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek.

Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesi A/11 bendinde sayılan Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 158 atama gerçekleştirilecek. Anılan Kanun'un ek 41'inci maddesi kapsamında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8'inci ve 9'uncu derecede boş bulunan 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve yarışma sınavı yöntemiyle personel alınacak.

Toplam 7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile diğer bilgiler Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

"İnsan kaynağımızı 2024 yılında da güçlendirmeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni ihdas edilen kadroların Bakanlık için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İnsan kaynağını 2024'te de da güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydeden Yumaklı, "Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, doğal kaynaklarımızı koruyup geliştirmeye ve tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Personel alımı sürecini 2024 yılı içerisinde açıklayacaklarını belirten Yumaklı, "Bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yeni kadro ihdası nedeniyle şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.