

Halk Oyunları Uzmanı hemşehrimiz merhum Bahri Ertek, vefatının 11. yıl dönümünde Çorum’da kabri başında anıldı.

Bahri Ertek’in kardeşi Fahri Ertek’in ev sahipliği yaptığı anma programına, halk oyunları üstadının eşi Dorette Endenburg Ertek, kız kardeşi Gülşen Ertek, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile Bahri Ertek’in arkadaşları katıldı.



Öğle namazının ardından Bahri Ertek’in Ulumezar'daki kabri başında yapılan anma programında duanın ardından söz alan Yolyapar, “Halkoyunlarının efsane ismiydi. Onunla arkadaş olmaktan her zaman gurur duyardım. Bu alanda daha çok büyük katkılar sunacağına inanıyordum. O’nu çok erken kaybettik” dedi.

Kardeşi Fahri Ertek ise, “Ağabeyimin hatırasına sahip çıkarak anma programına katılan değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anma programında Bahri Ertek’in eşi ve dostları tarafından kabre çiçek bırakıldı.

ÖMRÜNÜ HALK OYUNLARINA ADADI

Folklor alanındaki 50 yıllık tecrübesi ile ulusal ve uluslararası pek çok projeye imza atan Bahri Ertek, ömrünü halk oyunlarına adadı.

Japonya’dan Amerika’ya, dünyanın dört bir yanına Çorum kültürünü taşıyan Ertek, halkoyunları alanındaki engin tecrübesiyle her kesimden insanın sevgi ve saygısını kazandı.

Gönüllü bir kültür elçisi olarak organizasyonlar gerçekleştiren Ertek, koordine ettiği projeler kapsamında Japonya başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda halk oyunları meraklısını Türkiye’de buluşturmuştu.