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Çorum’da yaklaşan yerel seçimler öncesi Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığına aday olan Ümit Hoşgör, muhtarlık seçimlerine oldukça iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Mahalle sakinleri tarafından sevilen ve sayılan bir isim olan Ümit Hoşgör, “Bir sorun varsa bir yol buluruz, bir yol yoksa bir yol açarız” sloganı ile çıktığı bu hizmet yarışını başarıyla sonlandıracağından şüphesinin olmadığını söyledi.

Çorum’da 12 yıllık bir iş hayatına sahip olan Hoşgör, başarılı bir esnaf olarak çıktığı bu yolda Bahçelievler Mahallesi sakinlerinden destek istedi. Mevcut mahalle muhtarına bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden ancak çalışmalarını yetersiz bulduğunu dile getiren Ümit Hoşgör, “Bahçelievler Mahallesi Çorum’da elle gösterilen güzel bir semtti. Fakat yıllar sonra ilgisizlikten kaderine terk edildi. Gençliğin verdiği enerji ile mahalleyi yeniden ayağa kaldırmak istiyorum” dedi.

Mahalle sakinlerine hizmet etmek için aday olduğunu açıklayan evli ve 2 çocuk babası Hoşgör, seçim çalışmalarına başladığı belirterek, “Siyasilerle, yerel yöneticilerle, ilgili kamu-kurum ve kuruluş yetkilileriyle yakın ilişkiler kurarak mahallemin sorunlarında çözümün adresi olmaya çalışacağım” diye konuştu.

Muhtar seçilmesi halinde Bahçelievler Mahallesi’nin daha modern ve yaşanılabilir bir semt olması için elinden ne geliyorsa yapacağını ve mahalle sakinlerinin hizmetkarı olacağını vurgulayan Ümit Hoşgör, “Çıktığım bu yolda öncelikle aileme bana olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm mahalle sakinlerinin desteğini bekliyorum. Mahallemde değişimin ve geleceğe ümitle bakanların sesi olacağım” şeklinde konuştu.

Doğup büyüdüğü mahallesine hizmet etmek için elinden gelen gayreti göstereceğinin altını çizen Hoşgör, “Daha yaşanılabilir bir mahalle için gece gündüz durmadan çalışacağıma söz veriyorum. Sorun değil, çözüm üretmek için muhtar adayıyım. Yalnızca mesai saatlerinde değil, 24 saat emrinizde olacağım” ifadelerini kullandı.