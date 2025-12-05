İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı ile bir araya geldi. Görüşmede, Çorum’daki Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’ne Şehit Özel Harekât Polisi Emre Beker’in adının verilmesi talebi Bakan Yerlikaya’ya iletildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Şırnak’ta yürütülen operasyon sırasında şehit olan Özel Harekât polisi Emre Beker’in Çorum için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Ahlatcı, “Şırnak’ta yürütülen operasyon sırasında şehit düşen Özel Harekât polisimiz Emre Beker’in aziz hatırası hepimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’ne şehidimizin isminin verilmesi yönündeki talebimizi İçişleri Bakanımız Sn. Ali Yerlikaya’ya ilettik.” dedi.

Şehidin adının yaşatılmasının hem kent hem de emniyet teşkilatı için önem taşıdığını vurgulayan Ahlatcı, “Değerli şehidimizin adının yaşatılması, hem şehrimiz hem de teşkilatımız için önemlidir. Bu doğrultuda gerekli değerlendirmelerin yapılmasını talep ettik. Aziz şehidimizin hatırasını yaşatacağız.” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı, sözlerinin sonunda “Rabbim şehidimize rahmet eylesin.” diyerek şehide bir kez daha rahmet diledi.

Muhabir: Haber Merkezi