CHP Çorum önceki dönem İl Başkanlarından Cengiz Atlas’ın konuşmasıyla başlayan açılış Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, Milletvekili Tufan Köse ve İl Başkanı Ümit Er’in konuşmalarıyla devam etti.

Büyük bir kalabalığa seslenen Atlas, “Bugün işçilerin, emekçilerin bayramını kutluyoruz, 15 Mayıs’ta da demokrasi bayramını kutlayacağız.” dedi.

Bahabey Caddesi üzerinde faaliyet gösterecek olan seçim ofisinin açılışına İl Başkanı Ümit Er, Milletvekili Tufan Köse, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, İl-Merkez İlçe yöneticileri, Kadın ve Gençlik Kolları, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Ofisin açılışında üzerinde ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı pastanın kesilmesinin ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan ‘Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı ise 5 Mayıs Cuma günü CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in katılımıyla Kadeş 1.Sokak’ta gerçekleştirilecek.

(Haber Merkezi)