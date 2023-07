Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyet’in 100’ncü yılında Türkiye’nin dünyada basın özgürlüğü listesinde 180 ülke içinde 16 basamak gerileyerek 165. sıraya indiğini hatırlatan Tahtasız, “Gazetecilerin özgür ve bağımsız olmadığı bir ülkede ne yazık ki bayramdan da söz edilemez. Gazeteciler çok uzun zamandır 24 Temmuz’ları bayram olarak kutlayamıyor. Gazetecilerin özgür ve bağımsız olduğu, ekonomik anlamda güçlü olduğu bir ülkede yaşamak için bağımsız ve özgür gazetecilerin mücadelesinde yanlarındayız” diye konuştu.

“İSTİBDAT DÖNEMİ DEVAM EDİYOR”

Özgür basının son 21 yıllık süreçte sansürün her çeşidiyle tanışmak, mücadele etmek zorunda kaldığını dile getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Basın tarihimizin en karanlık dönemlerinden biri olarak bilinen Abdülhamit’in sansür uygulamaları, 24 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile son buldu. 24 Temmuz 2023, Türk basınında sansürün kaldırılışının 115’nci yıldönümü. 24 Temmuz, 1908’de Anayasa’nın yeniden yürürlüğe girmesinin ertesinde çıkan gazetelerin, gazeteciler tarafından sansür memurlarına verilmeden, gösterilmeden çıkarılmış olduğu bir gün. Yani özgürlük yolunda atılmış önemli bir adım. Sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz günü, Cumhuriyet’in ilanından sonra 1931’de kabul edilen yasa ile ‘Basın Bayramı’ olarak kutlanmaya başlandı. Gazeteciler tarafından yıllarca bayram olarak kutlanan 24 Temmuzlar, medyaya getirilen kısıtlamalar, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engeller dolayısıyla tıpkı ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı’ gibi bayram olma niteliğini kaybederek, ‘Gazeteciler Günü’ olarak anılır hale geldi. Bugün Türk basını ne yazık ki, 1908 öncesinde olduğu gibi yine bir ‘istibdat’ ile karşı karşıya. İşini yapan gazeteciler AKP iktidarı döneminde sansürün hemen her çeşidine maruz kaldı. Son 21 yılda hapse girip çıkan gazetecilerin sayısı belki de binleri buldu. Basın özgürlüğü endekslerinde son sıralara demir attık. Uluslararası arenada basını özgür olmayan, cezaevinde en çok gazeteci olan ülke olarak anılmaktan dolayı utanç duyuyoruz. Her şeye rağmen kalemini kırıp, satmayan gazetecilerin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde yanlarındayız.”

“LOZAN’IN GİZLİ MADDELERİ YALANI SON BULDU!”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, mesajında Lozan Barış Antlaşması’nın 100’ncü yılını da kutladığını dile getirdi. Lozan’ın 100’ncü yılının “Lozan’ın gizli maddeleri” olduğuna dair bilinçli yayılan dedikoduların da son bulması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Tahtasız, şöyle devam etti:

“Ülkemizde oldukça uzun yıllar Lozan’ın gizli maddeleri olduğu, bu gizli maddeler nedeniyle yer altında bulunan kaynaklarımızın çıkarılamadığı yalanı dolaşıyor ve bu yalanlar üzerine siyaset yapılıyordu. 2023 yılında bu yalanlar son buldu, gerçekler ortaya çıktı. Lozan’a birileri farklı anlam yüklemeye çalışsa da; Lozan emperyalizmin kaybettiği, özgürlük ve bağımsızlığın tescil edildiği gündür. Ulusal egemenliğimizin, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün belgesi olan Lozan Barış Antlaşması’nın 100’ncü yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum.”