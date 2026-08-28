Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ile Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ortak bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin, Türk milletinin bağımsızlık iradesini kesin bir zaferle taçlandırdığı vurgulandı.

“30 Ağustos Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil; milletimizin vatanına, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkma kararlılığının simgesidir” ifadelerine yer verilen mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen İstiklal Mücadelesi’nin, imkânsızlıklar karşısında dahi inanç, birlik ve fedakârlıkla nelerin başarılabileceğini tüm dünyaya gösterdiği belirtildi.

“DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Türkiye’nin geleceğinin daha güçlü temeller üzerine inşa edilmesi için ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemine dikkat çekilen mesajda, iş dünyasının üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceği ifade edildi.

ÇTSO yöneticileri, Türk iş dünyası olarak Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkarılması, üretim ve ticaretin geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve ülkenin küresel ekonomideki konumunun daha da güçlendirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

ZAFERİN MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

30 Ağustos Zaferi’nin taşıdığı bağımsızlık ve millet olma bilincinin gelecek nesillere aktarılması gereken en değerli miraslardan biri olduğu vurgulanan mesajda, milli birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çekildi.

Karadaş ve Başaranhıncal, mesajlarının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelesi’nin tüm kahramanlarını, vatan uğruna fedakârlık gösteren aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, saygı ve minnetle andı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ